وزير الخارجية السعودي يلتقي بنظيره الأردني ويجدد دعم الرياض لعمّان

قالت وزارة الخارجية الأردنية يوم الثلاثاء إن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان سلم رسالة تجدد التأكيد على الدعم السعودي للأردن، في ظل خلافات بين الملك عبد الله وأخيه غير الشقيق الأمير حمزة.

وذكرت الوزارة أن الوزير السعودي وصل عمان أمس الاثنين واجتمع مع نظيره الأردني أيمن الصفدي.

وقرَّر نائب عام عمَّان الدكتور حسن العبداللات، وحفاظًا على سرية التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية، المرتبطة بالأمير حمزة بن الحسين وآخرين، حظر النَّشر في كل ما يتعلق بها في هذه المرحلة من التَّحقيقات.

وقال العبداللات، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، إنَّ حظر النَّشر سيكون لحين صدور قرار بخلاف ذلك، ويشمل الحظر، وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التَّواصل الاجتماعي، ونشر وتداول أي صور أو مقاطع مصورة “فيديوهات”، تتعلق بهذا الموضوع وتحت طائلة المسؤولية الجزائية.

وبيّن أنَّ هذا القرار جاء سندًا لأحكام المادة 255 من قانون العقوبات، و38 ج، د من قانون المطبوعات والنَّشر والمادة 39، من القانون ذاته، والتي تُجيز للنيابة العامة حظر النَّشر في كل ما يتعلق بأيِّ مرحلة من مراحل التَّحقيق حول أيِّ قضية أو جريمة تقع في المملكة.