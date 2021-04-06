استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شمال غرب القدس

الخليج – واس: استشهد مواطن فلسطيني وأصيبت زوجته, اليوم, بعد إطلاق النار على السيارة التي كانا يستقلانها قرب قرية بير نبالا شمال غرب القدس. ونقلت مصادر محلية عن وزارة الصحة الفلسطينية، قولها إن المواطن أسامة صدقي منصور من قرية بدو شمال غرب القدس، استشهد برصاص قوات الاحتلال الذي أصابه في رأسه، فيما أصيبت زوجته بالرصاص الحي في الظهر، وجرى نقلها إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله، وحالتها الآن مستقرة.

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