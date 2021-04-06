الدبيبة: نسعى لتفعيل معاهدة الصداقة بين ليبيا وإيطاليا

ثمن رئيس الحكوم الليبية، عبد الحميد الدبيبة، الثلاثاء، الزيارة الخاصة لرئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، مؤكدا عل التقدير الليبي للدعم الإيطالي في الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وقال الدبيبة، في مؤتمر صحفي مشترك مع دراجي، إن البلدان توافقا على تعزيز التعاون في مجال الطاقة والكهرباء، ويسعيان لتفعيل معاهدة الصداقة بين ليبيا وإيطاليا.

وأشار الدبيبة إلى أن حكومته تسعى للتعاون مع إيطاليا في مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب، معربا عن أمله في بناء علاقة قوية مع إيطاليا شعارها “سيادة ليبيا”.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، سعيه للتعاون مع ليبيا في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وقال “لدينا إرادة لإعادة التبادل الثقافي بين البلدين كما كان سابقا”.

وقال دراجي، إنه بحث التعاون مع ليبيا في كافة المجالات، لافتا إلى أن الشرط الأساسي للسير قدما في ليبيا هو استمرار وقف إطلاق النار، ومشيرا إلى “الحكومة الليبية تسير في اتجاه المصالحة الوطنية”.