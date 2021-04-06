الاتحاد الإماراتية للطيران تبدأ رحلاتها المنتظمة الى إسرائيل اليوم الثلاثاء

تبدأ شركة "الاتحاد" للطيران (شركة الطيران الوطنية الإماراتية)، ولأول مرة، تسيير رحلات طيران منظمة الى إسرائيل، وفق ما نقل موقع "I24NEWS" الإسرائيلي عن صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.

كما أشارت شركة "الاتحاد للشحن"، قسم عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع لمجموعة الاتحاد للطيران، إلى اختيار شركة "روم توب أفييشن"، كوكيل للمبيعات العامة لها في دولة إسرائيل، قبل انطلاق أولى رحلات الاتحاد للشحن، والتي تأتي ضمن خطة الشركة لتسيير رحلتين أسبوعيا بين أبوظبي وتل أبيب.

من جانبه، أوضح بدر آل علي، مدير تجاري أول في الاتحاد للشحن، أن "هذه الرحلات الجديدة، التي تستغرق ثلاث ساعات ونصف، ستربط بين مركزين اقتصاديين وتكنولوجيين حيويين، وستعزز من آفاق التبادل التجاري بين الدولتين، وداخل المنطقة وخارجها على حد سواء".

في الجانب الآخر، صرحت مالكة شركة "روم توب أفييشن"، إيريت كريف، قائلة: "نشعر بالفخر لاعتمادنا كوكيل للمبيعات العامة، الخاص بأنشطة شركة الاتحاد للشحن في إسرائيل، ونؤكد التزامنا بضمان نجاح الاتحاد للشحن في إسرائيل، حيث نقف على أعتاب تعاون مثمر لكلا الطرفين".

تجدر الإشارة إلى أن شركة "الاتحاد" للطيران كانت قد قامت خلال الأشهر الأخيرة، بتسيير عدد من الرحلات الخاصة الى إسرائيل، لكن لم تكن أي رحلة منها جزءا من نشاط الشركة المنتظم.

هذا وأصدرت إمارة أبو ظبي قرارا يقضي بإمكانية دخول الإسرائيليين إلى الإمارة، بدون الحاجة لدخول حجر صحي، وتم اتخاذ القرار لأول مرة منذ اتفاق السلام مع الامارات، إذ أنه كان الإسرائيليون قبل ذلك يدخلون إلى أبو ظبي بعد مكوثهم عشرة أيام في دبي، وخضوعهم الى فحوصات فيروس كورونا، ويشار إلى الحاجة لإجراء فحوصات فيروسات كورونا أيضا للمتطعمين ضد هذا الفيروس.