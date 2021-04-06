محمد بن زايد يعلن بدء التشغيل التجاري في أولى محطات براكة للطاقة...

أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، اليوم الثلاثاء، بدء التشغيل التجاري في أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية. ووصف الشيخ محمد في تغريدة على حسابه في موقع ”تويتر“ الحدثَ بالإنجاز التاريخي. وكتب ولي عهد أبوظبي ”بفضل الله، تتواصل إنجازاتنا في الوقت الذي نحتفي فيه بالعام الخمسين.. اليوم تبدأ أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية التشغيل التجاري.. إنجاز عربي تاريخي، نثمن دور شباب الوطن الذين يقودون مستقبل الإمارات في القطاعات الحيوية“.

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