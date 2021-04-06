رئيس البرلمان العربي يؤكد على محورية دور الأردن في دعم القضايا العربية

أكد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي على محورية الدور الأردني في دعم القضايا العربية وتقديره للدور الكبير الذي يلعبه مجلس النواب الأردني بما يخدم تطلعات الشعب الأردني ويلبي طموحاته. جاء خلال اتصال هاتفي أجراه رئيس البرلمان مع رئيس مجلس النواب الأردني . كما أكد العسومي - بيان صحفي صادر عن البرلمان العربي اليوم الثلاثاء - على الدور التاريخي للأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني ومحوريته في مساندة القضايا العربية العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ودعمه لمسيرة العمل العربي المشترك.

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