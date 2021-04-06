وزير التعليم يوجه بمنح لقاح كورونا لجميع منسوبي الوزارة قبل العام الدراسي المقبل

وجه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بمنح اللقاح المضاد لفيروس كورونا لجميع منسوبي التعليم قبل العام الدراسي المقبل.
ونشرت وزارة التعليم عبر حسابها الرسمي على “تويتر” اليوم الثلاثاء، أن وزير التعليم وجه بإعداد خطة زمنية لأخذ لقاح فيروس كورونا لمنسوبي التعليم، واستكمال ذلك قبل بدء العام الدراسي المقبل 1443هـ؛ للعودة إلى الحياة الطبيعية، وانتظام العملية التعليمية.
يأتي ذلك في ضوء التوجيهات السامية وحرصاً على سلامة منسوبي الوزارة وإدارات التعليم والجامعات والتدريب التقني.
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