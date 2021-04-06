إيران تتهم 10 مسؤولين في تحطم طائرة أوكرانية

قال الادعاء العسكري، اليوم الثلاثاء، إن إيران وجهت الاتهام لعشرة مسؤولين بشأن إسقاط طائرة ركاب أوكرانية، في يناير كانون الثاني 2020؛ مما أسفر عن مقتل 176 شخصا كانوا على متنها.

وفي تقرير نشر الشهر الماضي، ألقت هيئة الطيران المدني الإيرانية المسؤولية في تحطم الطائرة على رادار لم يوجه بشكل صحيح، وعلى خطأ مشغل الدفاع الجوي.

وانتقدت أوكرانيا وكندا، التي كانت الطائرة تقل العديد من مواطنيها، التقرير باعتباره غير كاف.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية عن غلام عباس تركي، المدعي العسكري في طهران، قوله: ”وُجهت الاتهامات لعشرة مسؤولين فيما يتعلق بتحطم الطائرة الأوكرانية… وسيتم اتخاذ القرارات اللازمة في المحكمة“.

ولم يورد مزيدا من التفاصيل.

وأسقط الحرس الثوري الإيراني طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية، في الثامن من كانون الثاني/يناير، بعد إقلاعها مباشرة من مطار طهران.

واعترفت الحكومة الإيرانية، في وقت لاحق، بأن إسقاط الطائرة كان ”خطأ كارثيا“ ارتكبته قواتها التي كانت في حالة تأهب قصوى خلال مواجهة مع الولايات المتحدة.

وكانت إيران في ذلك الوقت على أهبة الاستعداد لهجمات محتملة، بعد أن أطلقت صواريخ على قاعدة في العراق تضم قوات أمريكية؛ ردا على مقتل قاسم سليماني، القائد العسكري البارز، قبلها بأيام في ضربة صاروخية على مطار بغداد.