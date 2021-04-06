الخليج – واس: وجه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم، كافة فروع الوزارة بعموم مناطق المملكة بالتأكيد على منسوبي المساجد تعليق إقامة سفر الإفطار والسحور في داخل الجوامع والمساجد، أو في المرافق التابعة لها، وكذلك تعليق الاعتكاف خلال شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ ، تطبيقا للإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا .
كما شمل التوجيه التوسع في أماكن إقامة صلاة عيد الفطر المبارك في جميع مصليات الأعياد لتشمل الجوامع والمساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة، منوهًا أن جميع ما يتعلق بإقامة صلاة التراويح والقيام في المساجد والجوامع ستتم الإفادة عنه لاحقًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعليق الإفطار والاعتكاف في المساجد والتوسع بإقامة صلاة العيد في الجوامع والمصليات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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