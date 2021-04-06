مستجدات “كورونا”.. تسجيل 792 إصابة جديدة و7 وفيات وشفاء 467 حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الثلاثاء) تسجيل 792 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 394169 حالة.

وقالت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 6.711 حالات وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 467 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 380.772 حالات، لافتة إلى أن هناك 6686 حالة نشطة حالياً، من بينها 846 حالة حرجة.