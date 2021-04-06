هزة أرضية تضرب الحدود العراقية الإيرانية

ضربت هزة أرضية بقوة 5.3 درجة الحدود بين إقليم كردستان إيران والعراق اليوم الثلاثاء. وتم تسجيل الهزة على عمق 10 كيلومتر قرب مدينة مريوان الحدودية المحاذية للعراق – وفقا لـ”روسيا اليوم”.

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