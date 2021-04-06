أكدت النيابة العامة، أنه يُحظر أن يُباع للطفل التبغ ومشتقاته وغيره من المواد التي تضر بسلامته، أو أن يُستخدم في شرائها أو الدعاية لها، أو استيراد وبيع ألعاب الطفل أو الحلوى المصنعة على هيئة سجائر، أو عرض المشاهد التي تشجع الطفل على التدخين، ويُحظر كذلك التدخين أثناء وجوده.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النيابة العامة: يُحظر بيع التبغ ومشتقاته أو «ألعاب سجائر» للطفل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.