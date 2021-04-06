ارتفاع النفط بفضل بيانات اقتصادية قوية

ارتفاع النفط بفضل بيانات اقتصادية قويةارتفعت أسعار النفط ،اليوم الثلاثاء، إذ يتطلع المستثمرون لتحسن السوق بفضل بيانات اقتصادية قوية.

وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.26 بالمائة إلى 62.93 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:46 بتوقيت غرينتش بعد أن نزلت 4.2 بالمائة أمس الاثنين.

وزادت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 1.38 بالمالئة إلى 59.46 دولار للبرميل، بعد أن نزلت 4.6 بالمائة أمس الاثنين.

وتلقت المعنويات في السوق دفعة من مسح معهد إدارة التوريدات، الذي كشف أن نشاط قطاع الخدمات الأمريكي بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق في مارس الماضي.