مريض كورونا يلقي بنفسه من الطابق الرابع في طرطوس بسوريا 

توفى أحد مرضى كورونا بعدما رمى نفسه من الطابق الرابع في مشفى الباسل بمدينة طرطوس السورية.
وقالت وزارة الداخلية السورية إن المتوفى (حليم . ع) كان مصابا بفيروس كورونا، وإن التحقيقات حول أسباب الوفاة أظهرت أنه "قام برمي نفسه بسبب دخوله بحالة من الخوف والكآبة الناجمة عن نقص الأكسجة والآلام الشديدة التي يسببها فيروس كورونا"
واضافت أنها نظمت المحضر اللازم في الحادثة وسلمت الجثة إلى ذويها لدفنها أصولا.
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