استهداف سفينة إيرانية في البحر الأحمر ووقوع إصابات

أفادت مصادر، الثلاثاء، بتعرض سفينة شحن إيرانية لإصابات في البحر الأحمر. وأضافت المعلومات بأن السفينة هوجمت في البحر الأحمر وهي تابعة للحرس الثوري الإيراني. كما كشفت أنها تعرضت للهجوم قبالة سواحل أريتريا – وفقا لـ”العربية” – .

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