الخليج – واس: فرّ أكثر من 1800 سجين من سجن في ولاية “إيمو” جنوب شرق نيجيريا، إثر هجوم شنّه مسلّحون في أضخم هجوم يستهدف سجناً في تاريخ نيجيريا الحديث.
وقال المتحدث باسم مصلحة السجون في نيجيريا فرنسيس إينوبور في بيان إنّ “سجن أويري تعرض للهجوم من قبل مسلحين مجهولين أطلقوا بالقوة سراح 1844 سجيناً”.
وفرضت السلطات في ولاية أبيا المجاورة على إثر الهجوم حظر تجوّل ليلي، كما أدان الرئيس النيجيري محمد بخاري الهجوم، واصفاً منفّذيه بأنّهم “إرهابيون” و”فوضويون”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نيجيريا: فرار 1800 سجين في هجوم على سجن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.