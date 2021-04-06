الولايات المتحدة: تسجيل 62,878 إصابة مؤكدة و 353 حالة وفاة بفيروس كورونا

الخليج – واس: سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 62,878 إصابة مؤكدة و 353 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات إلى 30,596,830 حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 554,420.

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