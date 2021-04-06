البرلمان العربي يناقش الحملة الممنهجة على الدول العربية تحت دعاوى حقوق الإنسان

الخليج – واس: وافق مكتب البرلمان العربي على المقترح الذي تقدم به رئيس البرلمان عادل بن عبد الرحمن العسومي، بشأن تخصيص جلسته الرابعة والمقررة يوم السبت المقبل، لمناقشة الحملة الممنهجة لاستهداف الدول العربية تحت دعاوى حماية حقوق الإنسان، والتي تتضمن أكاذيب وافتراءات حول أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية .
وأكد رئيس البرلمان في بيان له اليوم، أنه تقدم بهذا المقترح استشعارًا منه بخطورة هذه الحملة، التي تمثل أداة لابتزاز الدول العربية والتدخل في شؤونها الداخلية، وإدراكًا لضرورة أن تكون هناك وقفة عربية جادة في التعامل مع هذه الحملة وبحث آليات وسبل مواجهتها.
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