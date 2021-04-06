

قال التلفزيون السعودي إن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية اعترض ودمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثية صوب مدينة خميس مشيط السعودية. من جهته، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين، العميد يحيى سريع في تغريدة عبر "تويتر" أن "سلاح الجو المسير تمكن من استهداف مواقع حساسة في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرتين مسيرة قاصف 2k وكانت الإصابة دقيقة. يأتي هذا الاستهداف ردا على استمرار العدوان والحصار الغاشم على بلدنا العزيز".

وكانت وسائل إعلام سعودية أعلنت يوم أمس الاثنين، مقتل القائد العسكري للكبير في جماعة "أنصار الله" الحوثية عبد اللطيف حمود إثر قصف جوي نفذه التحالف العربي بمحافظة مأرب شمال شرقي اليمن. يذكر التحالف العربي رصد مبلغ 5 ملايين دولار أمريكي مكافأة لمن يقدم معلومات تقود إليه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التحالف العربي يعترض ويدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.