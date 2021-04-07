6 وفيات و1916 إصابة جديدة بكورونا في غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، الأربعاء، عن تسجيل 6 وفيات جديدة و1916 إصابة بفيروس كورونا و515 حالة تعافٍ من الفيروس، بعد فحص 4982 عينة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الصحة، في تقريرها اليومي، أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى وصل إلى 356، بينهم 226 خطيرة وحرجة.

وأفادت بأن إجمالي المصابين بالفيروس وصل إلى 75375، بينهم 15475 حالة نشطة، و59258 متعافيًا، و642 وفاة.

وبشأن التطعيمات، بيّنت الوزارة، أن 27615 شخصًا تلقوا اللقاح حتى اليوم، فيما وصل إلى القطاع 81600 جرعة لقاح، تكفي 40800 شخص.

جدير بالذكر أن وزارة الداخلية في غزة أعلنت فرض مزيد من الإجراءات الوقائية لمواجهة ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في القطاع، وشملت القرارات الجديدة إغلاق جميع المؤسسات التعليمية “المدارس، والجامعات، ورياض الأطفال”، ابتداء من اليوم الأربعاء وحتى إشعار آخر.