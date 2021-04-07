اعتراض وتدمير “مفخخة” أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه خميس مشيط

الخليج – واس: أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس الثلاثاء، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار “مفخخة” أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية باتجاه مدينة (خميس مشيط).
وأضاف العميد الركن تركي المالكي المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” : “محاولات عدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية من قبل المليشيا وتعد جرائم حرب”، وأضاف المالكي “نتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني”.
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