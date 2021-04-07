الخليج – واس: ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض مخالفاً لنظام البيئة بحوزته (1.4) متر مكعب من الحطب المحلي المستخدم لأغراض تجارية بمدينة الرياض.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد/ رائد المالكي، بأنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقه من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
وحث الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ 999 و 996 في جميع مناطق المملكة، والرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.
يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قوات الأمن البيئي تضبط كميات من الحطب المحلي المستخدم لأغراض تجارية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.