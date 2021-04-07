وزير الداخلية: انخفاض نسبة الحوادث 34%.. والعمل مستمر لتطوير المنظومة المرورية

أكد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، أن نسبة الحـوادث المرورية والوفيات الناتجة عنها، قد انخفضت في الآونة الأخيرة، مبيناً أن العمل مستمر لتطوير المنظومة المرورية من أجل حماية المجتمع من الخسائر البشرية والمادية.
وأوضح الأمير عبدالعزيز عبر حسابه في “تويتر”، أن نسبة أعداد الحـوادث الجسيمة انخفضت خلال السنوات الماضية بنسبة 34%، ومعها انخفضت أعداد الوفيات المرورية بنسبة 51%، مشيراً إلى أنها كانت في السابق 28 وفاة لكل 100 ألف نسمة، لتصبح مؤخراً 13.5 وفاة لكل 100 ألف نسمة.
وأضاف أن حكومة المملكة أولت عنايتها بالسلامة المرورية، وجعلتها ضمن مستهدفات رؤية 2030، وبالعمل المؤسسي بين الجهات ذات العلاقة لإنجاز ذلك، أسهمت المهنية العالية في تحقيق كفاءة الضبط المروري والتوظيف الأمثل للتقنية.
وقال إننا بالوعي والتطبيق الأمثل للأنظمة، سنحمي مجتمعنا من الخسائر البشرية والمادية، مع استمرار العمل على تطوير المنظومة المرورية بما يحقق أمن الجميع وسلامتهم.
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