رسميا.. إيران تعلن تعرض إحدى سفنها لانفجار قبالة سواحل جيبوتي

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أن سفينة تجارية إيرانية تدعى ”سافيز“ تعرضت لأضرار طفيفة في البحر الأحمر قبالة سواحل جيبوتي يوم أمس الثلاثاء، مضيفا أن “ الأجهزة المعنية تحقق في الأسباب والمصدر“.

وقال خطيب زاده، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء ”تسنيم“، الأربعاء، إنه ”لحسن الحظ، لم ترد أنباء عن وقوع إصابات وخسائر بشرية نتيجة الحادث“، مبينا أن ”إيران سوف تتخذ كافة الإجراءات اللازمة بشأنه عبر الأوساط الدولية“.

وأوضح: ”الانفجار وقع في الساعة السادسة صباح أمس قرب المياه الإقليمية لجيبوتي، والسفينة مستقرة في خليج عدن لتوفير أمن الملاحة ومواجهة قراصنة البحار“، مبينا: ”تُعتبر هذه السفينة المحطة اللوجستية الإيرانية في البحر الأحمر، ومنظمة الملاحة الدولية على اطلاع بمواصفات ومهمة هذه السفينة مسبقا“.

وكانت وكالة أنباء ”تسنيم“ التابعة للحرس الثوري الإيراني قد نقلت مساء الثلاثاء، تعرض سفينة إيرانية لانفجار وقع في بدن السفينة في البحر الأحمر.

ونقلت الوكالة عن مصادر وصفتها بالمطلعة ولم تكشف عنها قولها إن ”السفينة الإيرانية من طراز SAVIZ تعرضت لهجوم بسبب ألغام بحرية جرى إلصاقها في هيكلها ما أدى إلى حدوث انفجار“.

وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن ”السفينة الإيرانية من طراز SAVIZ كانت تستخدم في السنوات القليلة الماضية قوات الكوماندوز الإيرانيين لمرافقة السفن التجارية الإيرانية في البحر الأحمر وحمايتها“.

فيما تحدثت تقارير عن قيام إسرائيل بإخطار واشنطن بأن قواتها ضربت السفينة الإيرانية ساويز، مضيفة أن ”الإسرائيليين قالوا إن الهجوم جاء انتقاما لضربات إيرانية سابقة لسفن إسرائيلية“.