موجوروزا تحقق فوزها الأول في بطولة تشارلستون

أميرة الخضيري فازت الإسبانية جاربيني موجوروزا على البولندية ماجدالينا فريتش بواقع 6-1 و6-3 في بطولة تشارلستون الأمريكية للتنس. وحققت جاربيني، المصنفة 13 عالميا، أول فوز لها في هذه البطولة، التي لعبت فيها مرة واحدة فقط في 2016 ولم تتخط الدور الأول. واحتاجت اللاعبة الإسبانية 71 دقيقة لحسم المباراة أمام المصنفة 159 عالميا. وستواجه موجوروزا في دور الـ16 الفائزة من مواجهة الكازاخستانيتين زارينا دياس وجوليا بوتنيستيفا.

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