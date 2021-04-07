إغلاق 12 مسجدًا مؤقتاً في 5 مناطق بعد رصد حالات كورونا بين المصلين

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم (الأربعاء)، 12 مسجدا مؤقتاً في 5 مناطق بعد ثبوت 12 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بين صفوف المصلين.
وأشارت الوزارة إلى أن مجموع ما تم إغلاقه خلال 59 يوماً بلغ 502 مسجد، تم فتح 475 منها، بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية.
وأكدت أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.
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