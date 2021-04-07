انطلاق المؤتمر السعودي العالمي الافتراضي لطب الأسنان SIDC-2021

نظمت الجمعية السعودية لطب الأسنان المؤتمر السعودي العالمي الثاني والثلاثين لطب الأسنان الافتراضي SIDC 2021، بحضور معالي رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر .

ويشارك في المؤتمر(40) متحدثا عالميا ومحليا من الاستشاريين السعوديين من الجامعات السعودية والقطاعات الصحية المختلفة يشاركون في 8 جلسات علمية في مختلف تخصصات طب الأسنان تشمل: زراعة الأسنان وطب الأسنان التجميلي وتقويم الأسنان وعلاج جذور الأسنان وطب أسنان الأطفال وغيرها من التخصصات التي تلامس حاجة المجتمع.

وجرى تنظيم (7) جوائز بحثية: جائزة البحث – فئة طلاب الدراسات العليا، وجائزة البحث – فئة أطباء الأسنان حديثي التخرج، وجائزة تقديم حالة سريرية لفئة الأطباء، وجائزة تقديم حالة سريرية لفئة الطلاب، جائزة الملصقات العلمية الإلكترونية – فئة الأطباء، وجائزة الملصقات العلمية – فئة الطلاب، وتكريم الفائزين لأفضل (3) من كل فئة، بالإضافة إلى جائزة بالتعاون مع القسم السعودي للمنظمة العالمية لأبحاث طب الأسنان IADR، وعرض للملصقات الإلكترونية. كما يصاحب المؤتمر معرض طبي افتراضي تشارك فيه الشركات الطبية والمؤسسات لعرض أحدث ما توصل إليه العلم في مجال طب الأسنان، إضافة إلى مشاركة الجهات الحكومية التي تعنى بطب الأسنان والتعريف بالجهود الطبية السعودية في جميع قطاعاتها الصحية.

وعد رئيس جامعة الملك سعود أن الجمعية السعودية لطبِّ الأسنانِ من الجمعياتِ العلميةِ المتميّزةِ في جامعةِ الملكِ سعودِ، وعلى مستوى المملكةِ ككل، وذلك بفضلِ أنشطتِها العلميةِ المتعددةِ داخلَ المملكةِ وخارجها، وسعيِها الدائمِ في إشراكِ القطاعاتِ العلميةِ المختلفةِ عندَ إقامةِ المؤتمراتِ والنشاطاتِ العلمية، فضلًا عن حرصِها الدائمِ على دعمِ البحثِ العلمي والمبادراتِ المجتمعيةِ المتعددة.

من جهته أعلن رئيس الجمعية السعودية لطب الأسنان الدكتور خليل بن إبراهيم العيسى تحقيق الجمعية المركز الأول كأفضل جمعية صحية للمرة العاشرة على التوالي ضمن مسابقة تقييم كفاءة أداء الجمعيات العلمية بجامعة الملك سعود من بين 54 جمعية ، مشيرا إلى أن الجمعية أقامت العام المنصرم المؤتمر العلمي الافتراضي الأول لطب الأسنان في بادرة ريادية هي الأولى على مستوى المملكة والشرق الأوسط، متطلعا إلى أن تحقق الجمعية الريادة المنشودة.

وتم اعتماد المؤتمر بعدد (24) ساعة تعليم طبي مستمر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بالإضافة إلى اعتماد (24) ساعة من الجمعية الأمريكية لطب الأسنان ADA، ومن المتوقع أن يستقطب هذا المؤتمر إلهام أكثر من 10500 حاضر من مختلف بلدان العالم والمهتمين بالبرنامج العلمي الغني للمؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان.

ويعد المؤتمر من أهم التجمعات العلمية في طب الأسنان على مستوى المملكة من حيث تعدد النشاطات وعدد المتحدثين والحضور، بشراكة إستراتيجية مع وزارة الصحة وشراكة علمية مع الاتحاد العالمي لطب الأسنان، وعدد من الجمعيات العلمية السعودية في مختلف تخصصات طب الأسنان، وهو مناسبة علمية تعكس تطور هذا التخصص في المملكة، واهتمام الجمعية بتنمية معارف منسوبيها.