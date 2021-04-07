رئيس موزمبيق يؤكد ”طرد المتشددين” من مدينة بالما‎

صرح رئيس موزمبيق فيليب نيوسي اليوم الأربعاء، أن المتشددين ”طردوا“ من مدينة بالما بعد أسبوعين من هجوم على المدينة الساحلية في شمال البلاد من قبل مجموعات مسلحة.
وأعلن رئيس الدولة في خطاب بثه التلفزيون ”تم طرد الإرهابيين من بالما“، مؤكدا أنه ”إعلان النصر“.
وكانت مجموعات مسلحة شنت في الـ 24 من آذار/مارس الماضي، هجوما كبيرا تبناه تنظيم داعش على المدينة التي تضم 75 ألف نسمة؛ ما أدى إلى مقتل العشرات من المدنيين وقوات الشرطة والجيش.
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