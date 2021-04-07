وكالة شؤون المسجد النبوي تقيم 140 درسًا علميًا خلال شهر رمضان

تقيم وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي 140 درسًا علميًا خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام, يقدمها أصحاب المعالي والفضيلة من كبار العلماء وأئمة ومدرسي المسجد النبوي على مدى أيام الشهر الفضيل. وتأتي الدروس ضمن البرامج العلمية التي تقدمها الوكالة لإثراء الزائرين والمصلين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدد من الموضوعات والنواحي الفقهية والشرعية العلمية, وترسيخ الدور التعليمي للحرمين الشريفين.

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