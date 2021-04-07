لأول مرة منذ 6 سنوات ونصف.. السوق السعودي يغلق فوق مستوى 10000 نقطة

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الأربعاء على ارتفاع بنسبة 0.3 % فوق مستوى الـ10000 نقطة لأول مرة منذ نوفمبر 2014، أي منذ 6 سنوات ونصف، مغلقا عند 10014 نقطة (+ 25 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 10.5 مليار ريال.

ويشهد مؤشر السوق ارتفاعا متدرجا منذ بداية العام الجاري، لتصل مكاسبه إلى أكثر من 1300 نقطة وبنسبة 15.1 %، مقارنة بنهاية 2020.