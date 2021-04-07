مستجدات “كورونا”.. تسجيل 8 وفيات و783 إصابة جديدة وشفاء 417 حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الأربعاء) تسجيل 783 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 394952 حالة.

وقالت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 6719 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 417 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 381189 حالة، لافتة إلى أن هناك 7044 حالة نشطة حالياً، من بينها 852 حالة حرجة.