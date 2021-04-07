رئيس الوزراء الباكستاني: ملابس النساء سبب ارتفاع معدل الاغتصاب

خلال الفترة الماضية، طفت على السطح جرائم الاغتصاب في باكستان محدثة ضجة كبيرة، وسط احتجاجات السكان لإيقافها ومعاقبة الفاعلين.. وأمام عجز السلطات.
إبان هذا الوضع، طلّ رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، بتصريحات أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأوساط المحلية حتى وصل صداها اليوم لمنظمات دولية – وفقا لـ”العربية” – .
فقد أعلن خان أن اللوم في ارتفاع معدل هذا النوع من الجرائم يقع على ملابس النساء، واعتبر ما قال إنه “ابتزال في اللباس” على أنه وراء العنف الجنسي.
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