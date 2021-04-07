الذهب يهبط وسط آمال في تعاف اقتصادي
تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، إذ أدت بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة إلى رفع توقعات لتعاف اقتصادي سريع وخفض جاذبية المعدن النفيس.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمائة إلى 1737.09 دولار للأونصة، بحلول الساعة 09:46 بتوقيت غرينتش.
وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمائة إلى 1737.70 دولار للأونصة.
وتزداد التوقعات بأن تصاعد وتسارع النمو الاقتصادي والتضخم في الولايات المتحدة قد يجبران مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي على التراجع عن وعده بإبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر حتى 2024.
وتراجعت الفضة 0.9 بالمائة إلى 24.95 دولار للأونصة، ونزل البلاديوم 1.5 بالمائة إلى 2643.49 دولار للأونصة، واستقر البلاتين عند 1233.04 دولار للأونصة.
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