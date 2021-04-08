الإعلام الإيراني يكشف تفاصيل جديدة بشأن الهجوم على السفينة ”سافيز”

كشف موقع "نور نيوز" الإيراني تفاصيل جديدة حول الهجوم الذي تعرضت له السفينة الإيرانية "سافيز" قرب سواحل جيبوتي في البحر الأحمر.
ونقل الموقع عن أحد ملاحي السفينة قوله إنه "قبل يوم من الحادث كانت هنالك مروحية مجهولة حامت ما بين 5 إلى 10 دقائق عند أطراف السفينة"، مضيفا أنه "في يوم الحادث وبعد مضي نحو 4 ساعات من الهجوم على السفينة، قام زورقان سريعان مجهولان ما بين الساعة 10 و11 صباحا بالتوقيت المحلي بدورية قرب السفينة".
ووفق وكالة "إيرنا" الإيرانية فإن السفينة غير العسكرية "سافيز" كانت تؤدي مهامها في مجال أمن الملاحة البحرية في مسار خطوط حركة السفن ومواجهة قراصنة البحر في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، كما كانت تعمل بصفة محطة دعم فني ولوجستي لإيران في البحر الأحمر.
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، أكدت في وقت سابق، تعرض السفينة "سافيز" لهجوم في البحر الأحمر قبالة سواحل جيبوتي، ما أصابها بأضرار طفيفة، لافتة إلى أن التحقيق جار لمعرفة ملابسات الحادث والمتسبب به.
وقال تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" استند إلى مسؤول أمريكي، إن إسرائيل أخطرت الولايات المتحدة بأنها من هاجم "سافيز".
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