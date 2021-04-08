تسجيل 8 وفيات و1932 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى غزة

أعلنت وزارة الصحة قي قطاع غزة، اليوم الخميس، تسجيل 8 حالات وفاة و1932 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.
وقالت الوزارة في تقريرها الصباحي حول مستجدات فيروس كورونا إنها أجرت 5609 فحصاً مخبرياً وتم تسجيل 1932 اصابة جديدة بالوباء.
وأوضحت في موجز التقرير الصباحي حول تفشي كورونا في القطاع، أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 324 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 238 حالة.
وأضافت “إجمالي تراكمي للمصابين بلغ 77307 إصابة وإجمالي الحالات النشطة 16845 حالة، وإجمالي المتعافين 59812 حالة، وإجمالي الوفيات 650 حالة وفاة”.
كما أعلنت تعافي 554 حالة جديدة من الوباء.
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