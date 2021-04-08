الجامعة العربية: لا حل للأزمة الاقتصادية بلبنان دون تسوية سياسية

أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، اليوم الخميس، أن الوضع في لبنان متأزم اقتصاديا ولا يمكن حل الأزمة الراهنة دون الوصول إلى مخرج وتسوية سياسية.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي في بيروت أنه عرض على الرئيس اللبناني ميشال عون استعداد الأمين العام للجامعة العربية للمساعدة في الاتصالات بين أطراف الأزمة الرئيسية إذا كان هناك داعي للتدخل ليكون الجامعة هو السقف المقبول من الجميع لحلحلة الوضع السياسي .
وأشار إلى أنه “سيكون هناك اتصالات مع بعض الأطراف اللبنانية لحلحلة الوضع السياسي”.
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد أكد أن استقرار لبنان يقتضي بالضرورة إنهاء حالة الجمود السياسي الراهنة عبر الإسراع في تشكيل حكومة إنقاذ من أهل الاختصاص والكفاءة ومن خارج منطق المحاصصة.
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