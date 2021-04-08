التحالف العربي يعلن تدمير طائرة حوثية مفخخة أطلقت تجاه السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، عن اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المملكة العربية السعودية.
وأكد التحالف في بيان له على استمرار المحاولات العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية من قبل الميليشيا، مضيفا إنها “تعد جرائم حرب”.
وأضاف أن محاولات الميليشيا العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تم صدها وإحباطها.
وشدد التحالف العربي على أنه يتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.
وكان التحالف قد أعلن أمس اعتراض وتدمير طائرة ملغمة من دون طيار، أطلقتها ميليشيا الحوثي في اليمن, باتجاه مدينة خميس مشيط جنوب السعودية.
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