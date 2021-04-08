مسؤول يمني: 8 آلاف قتيل من المدنيين في اليمن بألغام الحوثيين خلال سنوات الحرب

الخليج – واس: قال مدير البرنامج اليمني للتعامل مع الألغام العميد ركن أمين العقيلي، إن الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران خلال سنوات الحرب، تسببت في مقتل أكثر من 8 آلاف مدني بينهم أطفال والنساء وكبار السن، كما أودت بحياة 61 من العاملين في البرنامج، وخمسة خبراء دوليين ممن يعملون في المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن.
وناشد المسؤول اليمني، المتجمع الدولي بالضغط على ميليشيا الحوثي بالتوقف عن زراعة الألغام التي تسببت بكارثة إنسانية كبيرة في اليمن.
وأشار في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، إلى أن الألغام لا تزال تشكل تهديداً للسكان ممن زرعت الميليشيا الألغام في مناطقهم وتمنعهم من العودة إلى منازلهم ومزارعهم وممارسة حياتهم الطبيعية.
وثمن مدير البرنامج اليمني للتعامل مع الألغام، جهود المملكة العربية السعودية عبر مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام (مسام)، في نزع وتطهير بلاده من الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي بكثافة عالية ولا تزال مستمرة في زراعتها.
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