اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانيًا تجاه المملكة

الخليج – واس: أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (الخميس)، اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المملكة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، أن المحاولات العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية من قبل المليشيا ترقى إلى درجة جرائم الحرب.

وأشار إلى استمرار القوات المشتركة للتحالف في صد وإحباط محاولات المليشيا العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة.

وبيّن أن التحالف يتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.