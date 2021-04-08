رحب نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، بقرار الإدارة الأميركية استئناف تقديم الدعم المالي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، التي تواجه عجزاً مالياً كبيراً.
وأكد الصفدي أن الدعم المالي الذي أعلنته الولايات المتحدة سيساعد الوكالة في تجاوز أزمتها المالية وسيساعدها على تقديم خدماتها الحيوية التي تشمل التعليم والخدمات الصحية والمساعدات الإغاثية لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني في مناطق عملها الخمس.
وثمن قرار الولايات المتحدة واعتبره خطوة إيجابية هامة سيكون لها أثر كبير على قدرة الوكالة لتلبية احتياجات اللاجئين الإنسانية والتعليمية والصحية، خاصة في هذا الوقت الذي فاقمت فيه جائحة كورونا الضغوط المالية على الوكالة.
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أعلن أمس أن بلاده قررت تجديد الدعم المالي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الذي توقف في شهر أيلول عام 2018، وتخصيص مبلغ 150 مليون دولار أميركي للوكالة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاردن يرحب بقرار الادارة الأميركية استئناف الدعم المالي للاونروا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.