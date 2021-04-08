سفير المملكة لدى مصر يلتقي المندوب الدائم لقطر

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي، بمكتبه بمقر السفارة اليوم المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية السفير إبراهيم بن عبد العزيز محمد السهلاوي.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتبادل الأحاديث الودية، إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.