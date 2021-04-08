وزير الخارجية العراقي يستعرض نتائج الحوار الاستراتيجي مع واشنطن

أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، عن تمكن العراق خلال الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن التكريس لمسار جديد.
وأوضح حسين عبر تغريدة له على تويتر اليوم الخميس أن ” العراق استطاع خلال الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن التكريس لمسار جديد يعكس استجابة المفاوض العراقي للمصالح الوطنية في إطار السيادة الكاملة، ليأخذ حضوره المتوازن في شراكةٍ ممتدة ومتعددة المجالات”.
ووجه فؤاد حسين شكره لنظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، لإدارته الوفد المفاوض بما يعزز العلاقات بين بلدينا.
وكان حسين قد أكد في تغريدات سابقة حرص العراق على التعاونِ وتعزيز الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية في جميع المجالات، لا سيما الأمنية منها، بما يعزز المصالح المشتركة بين البلدين.
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