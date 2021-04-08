بطولة رولان غالوس تؤجل لمدة أسبوع

أميرة الخضيري
أعلن الاتحاد الفرنسي للتنس، الخميس، عن تأجيل بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى، لمدة أسبوع لتصبح في الفترة بين 30 مايو و13 يونيو المقبلين بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وجاء في بيان للاتحاد أن “أسباب هذا القرار مرتبطة بشكل مباشر بالأزمة الصحية”، مما قد يسمح للمنظمين بالترحيب بعدد أكبر من المتفرجين إذا تم تخفيف القيود الصحية المتعلقة بالوباء.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن البيان أن الهدف من هذا التأجيل هو “تعزيز فرص إقامة البطولة أمام أكبر عدد ممكن من الجماهير، سواء بالنسبة للاعبين واللاعبات، أو الشغوفين باللعبة، مع ضمان السلامة الصحية للجميع”.
وأردف “في ضوء هذا الهدف المزدوج، يمكن أن يشكل كل أسبوع فترة ثمينة”.
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