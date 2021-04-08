من الجمعة إلى الإثنين.. طقس غير مستقر على معظم مناطق المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد معظم مناطق المملكة حالة عدم استقرار جوي بدءًا من يوم غد (الجمعة) إلى يوم الإثنين.

وأوضح أنه قد يطرأ ارتفاع في درجة الحرارة يومي الجمعة والسبت على مناطق المملكة، مضيفا أن درجة الحرارة العظمى ستتجاوز 40 °م على أجزاء من مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمنطقة الشرقية.

ونوه بانخفاض الحرارة على شمال وغرب المملكة من يوم السبت المقبل، إذ يُتوقع أن تسجل الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك درجة حرارة (3° – 7°) يوم الأحد، بينما تنخفض الحرارة على وسط وشرق المملكة يوم الإثنين.

وبين المركز أن التفاوت في درجات الحرارة قد ينتج عنه الرياح السطحية المثيرة للأتربة يومي الجمعة والسبت على مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وحائل، وعلى الأجزاء الشرقية من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأضاف أن هذه الحالة من المتوقع أن تؤثر على مناطق (الشرقية، والرياض، والقصيم) من السبت إلى الإثنين، حيث تتجاوز سرعة الرياح أكثر من 45كم/ ساعة.