“الصحة” تعلن تسجيل 902 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” و9 وفيات وشفاء 469 حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الخميس) تسجيل 902 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 395854 حالة.

وقالت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 6728 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 469 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 381658 حالة، لافتة إلى أن هناك 7468 حالة نشطة حالياً، من بينها 874 حالة حرجة.