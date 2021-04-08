ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات في غرب دارفور بالسودان

أعلن والي غرب دارفور، ارتفاع ضحايا الاشتباكات التي وقعت في الجنينة إلى 132 قتيلا، و155 مصابا وفقا لتقارير الصحة.

كما اتهم والي غرب دارفور ميليشيات محلية وأخرى جاءت من خارج البلاد بالتسبب في اندلاع هذه الأحداث بهدف النهب وزعزعة الاستقرار.

وأضاف أن التعزيزات العسكرية لم تصل الولاية رغم مرور 5 أيام منذ بداية الاقتتال، مؤكدا أن الخطة الوطنية لحماية المدنيين لم تنفذ حتى اللحظة.

بدورها، وجهت لجنة أطباء ولاية غرب دارفور نداء إلى السلطات بضرورة تأمين المرافق الصحية ومخازن الإمداد بعد نفاد الكثير من أصناف الأدوية.