أعلن والي غرب دارفور، ارتفاع ضحايا الاشتباكات التي وقعت في الجنينة إلى 132 قتيلا، و155 مصابا وفقا لتقارير الصحة.
كما اتهم والي غرب دارفور ميليشيات محلية وأخرى جاءت من خارج البلاد بالتسبب في اندلاع هذه الأحداث بهدف النهب وزعزعة الاستقرار.
وأضاف أن التعزيزات العسكرية لم تصل الولاية رغم مرور 5 أيام منذ بداية الاقتتال، مؤكدا أن الخطة الوطنية لحماية المدنيين لم تنفذ حتى اللحظة.
بدورها، وجهت لجنة أطباء ولاية غرب دارفور نداء إلى السلطات بضرورة تأمين المرافق الصحية ومخازن الإمداد بعد نفاد الكثير من أصناف الأدوية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات في غرب دارفور بالسودان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.