العراق وإيران يتبادلان رفات 68 جنديا فقدوا خلال الحرب بينهما  

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الخميس، تبادل العراق وإيران رفات 68 جنديا فقدوا خلال الحرب بين البلدين 1980 - 1988.

وذكرت اللجنة في بيان صحفي: "أعيد رفات خمسة عراقيين و 63 إيرانيا إلى بلادهم عند منفذ الشلامجة الحدودي قرب مدينة البصرة جنوبي العراق".

وأضافت، أن "ممثلي السلطات العراقية والإيرانية وكذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وقعوا على شهادة تسليم الرفات".

وتابعت اللجنة: "لقد مر أكثر من 30 عاما على انتهاء النزاع وما زالت آلاف العائلات من الجانبين تجهل مصير أحبائها، سنواصل دعم البلدين في تقديم إجابات لأسر أولئك الذين ما زالوا في عداد المفقودين".