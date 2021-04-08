قالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، إن تعبئة سد النهضة بمجرد تبادل المعلومات من دون وجود اتفاق قانوني ملزم يشكل تهديدا مباشرا للسودان.
ولفتت إلى أن تعنت الجانب الإثيوبي في قضية سد النهضة يضع كل الخيارات أمام السودان للحفاظ على أمنه القومي، مؤكدة أن بلادها تعمل على كسب دعم الدول الإفريقية وعدد من دول المنطقة ودول العالم في قضية سد النهضة.
وأكدت الصادق المهدي أن السودان قد يتجه إلى مجلس الأمن إذا استمر التعنت الإثيوبي في قضية سد النهضة، مشددة على أنه بدون اتفاق ملزم سيكون سد النهضة سيفا مسلطا على السودان بشكل دائم.
وترافق وزيرة الخارجية السودانية، رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان خلال زيارة رسمية يجريها إلى قطر تستمر يومين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السودان يلوح بمجلس الأمن إذا استمر التعنت الإثيوبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.