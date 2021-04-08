الذهب يربح مع انخفاض الدولار

الذهب يربح مع انخفاض الدولارارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، إذ نزلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية الأطول أجلا بجانب الدولار بعد أن أكد مجلس الاحتياطي الاتحادي في أحدث محضر لاجتماعه بشأن السياسات توقعات بأن أسعار الفائدة ستظل منخفضة لبعض الوقت.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1741.85 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1742.90 دولار للأوقية.

الذهب الذي لا يدر عائدا يُعتبر على نطاق واسع تحوطا في مواجهة ارتفاع التضخم.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 25.18 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2613.74 دولار، وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1224.03 دولار.