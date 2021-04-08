سجلت السلطات الصحية الإيطالية خلال اليوم الأخير أكثر من 17 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم الخميس عن رصد 17221 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 13708 إصابات في اليوم السابق.
وارتفعت حصيلة ضحايا الفيروس خلال اليوم الأخير بواقع 487 حالة وفاة، مقابل 627 وفاة أمس، فيما تماثل 20229 مريضا للشفاء.
وأصبح إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة ثلاثة ملايين و717602، بما فيها 112861 حالة وفاة و544330 حالة نشطة وثلاثة ملايين و60411 حالة شفاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيطاليا.. 500 وفاة وأكثر من 17 ألف إصابة جديدة بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.